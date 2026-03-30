أمطار غزيرة آخر الليل: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة المرورية نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة حيث ستشهد عدة مناطق أمطار وتكون أحياناً غزيرة آخر الليل خاصة بجهات أقصى الشمال تشمل زغوان، ولايات تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكاف، سليانة، القيروان، القصرين، باجة، وبنزرت.

وأوصى المرصد في بلاغ له، الاثنين تخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية، خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات  ومضاعفة مسافة الأمان والحذر من الرياح.

 و أوصى  باستعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية ولتكونوا مرئيين لبقية السواق عند كثافة السحب أو تهاطل الأمطار.

بالنسبة لسواق الدراجات النارية  أكد المرصد على ضرورة استعمال الإنارة ليلاً ونهاراً لضمان رؤيتكم بوضوح من قبل بقية مستعملي الطريق، خاصة مع تراجع الرؤية الأفقية.

