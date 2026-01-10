Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

تستعد بريطانيا لموجة فيضانات عقب العاصفة جورِتّي التي جلبت رياحا عاتية و موجة ثلوج كثيفة ما دفع السلطات لإصدار أكثر من 100 تحذير و تنبيه من الفيضانات في أنحاء البلاد.

و أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد – حسبما نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية – أن ذوبان الثلوج مع الأمطار يزيد من خطر الفيضانات، خاصة في مناطق إيست ميدلاندز وسط إنقلترا.

و تسبّبت عاصفة في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل و تعطيل واسع في حركة القطارات و العبّارات و إلغاء عشرات الرحلات الجوية، كما ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل والأشجار، لاسيما في مقاطعة كورنوال أقصى جنوب غرب إنقلترا.

و في ظل هذه الأوضاع، طالبت المعارضة بعقد اجتماع طارئ للجنة “كوبرا” العليا الحكومية للطوارئ لمواجهة تداعيات العاصفة و دعم المتضررين.

