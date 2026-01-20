Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس : الرصد الجوي يحين خريطة اليقظة ويضع هذه المناطق في الإنذار الأحمر

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي عدّة ولايات تحت درجات مختلفة من اليقظة. وقد تمّ تصنيف ولايات إقليم تونس الكبرى وسوسة ونابل في مستوى اليقظة الحمراء، بسبب الاضطرابات الجوية المنتظرة خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 20 جانفي 2026، والتي ستتّسم بتساقطات مطرية غزيرة جدًّا من شأنها أن تؤثّر على الأنشطة والحياة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تكون ظروف الجولان صعبة للغاية، مع إمكانية حدوث فيضانات كبيرة، بما في ذلك في مناطق نادرًا ما تشهد مثل هذه الظواهر.

كما يُتوقّع تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، ما قد يتسبّب في سيول جارفة بالأودية والخنادق، مع خطر فيضان شبكات التطهير. ولا يُستبعد كذلك تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي قد تطول أو تقصر مدّتها حسب المناطق.

يتواصل تهاطل الأمطار بغزارة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط وتكون بكميات محليا هامة خاصة بولايات تونس الكبرى ونابل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 100و 140 مليمترا وتصل إلى حدود 170 مليمترا وتتراوح بين 50و 70 بولايات بنزرت وزغوان وسوسة والمنستير مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية الى قوية جدا قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل الوضع الجوي اليوم الثلاثاء 20 جانفي 0102 ملائما لنزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون غزيرة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية و أقصى الشمال الغربي. 

