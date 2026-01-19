Français
أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي بيانات كميات الأمطار (بالملليمترات) الأكثر تسجيلًا بين الساعة 07:00 و20:00 يوم الاثنين 19 يناير 2026. وأظهرت البيانات تراكمات كبيرة بشكل خاص في منطقة تونس الكبرى، وقبليّة رأس بو، والساحل، مع تفاوت ملحوظ من منطقة لأخرى.

وفقًا للتصنيف الصادر، تتصدر سيدي بوسعيد (تونس) القائمة بمقدار 120 ملم، تليها تاكلسة (نابل) بـ 90 ملم. وتأتي في المركز الثالث بوشريك (نابل) بمقدار 82 ملم، أمام حمام الأنف (بن عروس) التي سجلت 80 ملم.

أما بقية التصنيف، فتشمل الهوارية (نابل) بمقدار 70 ملم، والقلعة (تونس) بـ 66 ملم، في حين تختتم أوذنة (بن عروس) القائمة بـ 46 ملم.

مثل هذه التراكمات خلال نافذة زمنية تمتد لثلاث عشرة ساعة، خاصة عند تركّزها في بعض المناطق الحضرية أو قرب الأودية، قد تؤدي إلى اضطرابات محلية وصعوبات في الحركة المرورية، بالإضافة إلى ضغط على شبكات تصريف مياه الأمطار. وعادةً ما تدعو السلطات إلى توخي الحذر، خصوصًا في المناطق المنخفضة والنقاط الحساسة المعروفة خلال فترات الأمطار الغزيرة.

تصنيف كميات الأمطار المسجلة (بالملليمتر)
من 07:00 إلى 20:00 – الاثنين 19 يناير 2026

  • سيدي بوسعيد (تونس): 120 ملم

  • تاكلسة (نابل): 90 ملم

  • بوشريك (نابل): 82 ملم

  • حمام الأنف (بن عروس): 80 ملم

  • الهوارية (نابل): 70 ملم

  • القلعة (تونس): 66 ملم

  • أوذنة (بن عروس): 46 ملم

