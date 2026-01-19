أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه: تدخلات ميدانية وتحذير من تواصل التقلبات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات عن تواصل التدخلات الميدانية بعدد من الولايات، على غرار نابل، تونس، بن عروس وبنزرت، في ظل الاضطرابات الجوية المتواصلة وارتفاع منسوب المياه بعدة مناطق.

وأفادت الجمعية أنه تم تعزيز الموارد البشرية لفرقها بولاية نابل منذ مساء الأحد، كما تحوّل الرئيس المؤسس للجمعية رفقة فريق من الهيئة الإدارية إلى منطقة سليمان لمتابعة الوضع عن كثب.

وأشارت الجمعية إلى أن الوضع يتجه نحو انحسار تدريجي بطيء، إلا أنه يبقى غير مستقر في ظل توقعات بمواصلة التساقطات الغزيرة خلال بقية اليوم ويوم الثلاثاء، ما استوجب تمديد فاعلية الإنذار الجوي إلى حدود مساء الثلاثاء.

ودعت المواطنين إلى الالتزام الصارم بالتوصيات الوقائية المنشورة سابقًا، وتجنب كل أشكال المخاطرة والتنقلات غير الضرورية، خاصة داخل ولاية نابل. كما أوضحت أنها رفعت مقترحاتها بخصوص تعليق الدروس إلى السلطات المعنية، على أن يعود القرار النهائي إلى الجهات الرسمية المختصة.

