أمطار غزيرة ورياح قوية: تقلبات جوية هامة بداية من الخميس

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة تحذّر من تقلبات مناخية ملحوظة يومي الخميس 4 والجمعة 5 ديسمبر 2025، مع توقّعات بتهاطل أمطار رعدية محليًا غزيرة وظهور رياح قوية جدًا تتجاوز مؤقتًا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية.
من المتوقع أن تشمل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى، على أن تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا بولايات:
-
بنزرت
-
باجة
-
جندوبة
وتتراوح الكميات اليومية بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليًا إلى 60 ملم مع احتمال تساقط البرد.
ينبّه المعهد من هبوب رياح قوية جدًا قد تتجاوز 70 كلم/س، خاصة في:
-
السواحل
-
المناطق الشمالية
-
المرتفعات
من المنتظر أن تبدأ هذه التقلبات في التراجع اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر 2025، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
