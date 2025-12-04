أمطار غزيرة ورياح قوية: تقلبات جوية هامة بداية من الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة تحذّر من تقلبات مناخية ملحوظة يومي الخميس 4 والجمعة 5 ديسمبر 2025، مع توقّعات بتهاطل أمطار رعدية محليًا غزيرة وظهور رياح قوية جدًا تتجاوز مؤقتًا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية.

من المتوقع أن تشمل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى، على أن تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا بولايات:

بنزرت

باجة

جندوبة

وتتراوح الكميات اليومية بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليًا إلى 60 ملم مع احتمال تساقط البرد.

ينبّه المعهد من هبوب رياح قوية جدًا قد تتجاوز 70 كلم/س، خاصة في:

السواحل

المناطق الشمالية

المرتفعات

من المنتظر أن تبدأ هذه التقلبات في التراجع اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر 2025، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

