Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمطار غزيرة ورياح قوية: تقلبات جوية هامة بداية من الخميس

أمطار غزيرة ورياح قوية: تقلبات جوية هامة بداية من الخميس

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة تحذّر من تقلبات مناخية ملحوظة يومي الخميس 4 والجمعة 5 ديسمبر 2025، مع توقّعات بتهاطل أمطار رعدية محليًا غزيرة وظهور رياح قوية جدًا تتجاوز مؤقتًا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية.

من المتوقع أن تشمل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى، على أن تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا بولايات:

  • بنزرت

  • باجة

  • جندوبة

وتتراوح الكميات اليومية بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليًا إلى 60 ملم مع احتمال تساقط البرد.

ينبّه المعهد من هبوب رياح قوية جدًا قد تتجاوز 70 كلم/س، خاصة في:

  • السواحل

  • المناطق الشمالية

  • المرتفعات

من المنتظر أن تبدأ هذه التقلبات في التراجع اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر 2025، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

627
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

427
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة
369
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
342
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
326
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
317
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
306
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
291
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين
286
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
285
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى