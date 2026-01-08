Français
الأخبار

أمطار قبلي تنعش الواحات والمراعي وتخفف أعباء الفلاحين

أمطار قبلي تنعش الواحات والمراعي وتخفف أعباء الفلاحين

شهدت أغلب مناطق قبلي خلال اليومين الماضيين تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، وهو ما لقي ترحيبًا واسعًا لدى الفلاحين ومربي الماشية، نظرًا لما تحمله هذه التساقطات من انعكاسات إيجابية على الواحات من جهة، وعلى الغطاء النباتي بالمراعي الصحراوية من جهة أخرى.

وأكد عدد من الفلاحين أن هذه الأمطار جاءت في توقيت مهم، مباشرة بعد انتهاء موسم الجني، ما يجعلها ذات فائدة مضاعفة لأشجار النخيل. وأوضح بلقاسم قايد، أصيل منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التساقطات الأخيرة ساهمت في غسل النخيل وتنقيته من الآفات الفطرية التي غالبًا ما تتسلل بين الألياف، وعلى رأسها آفة عنكبوت الغبار، وهو ما يساعد على الحفاظ على جودة الإنتاج والحد من الكلفة المرتفعة لمقاومة هذه الأمراض سنويًا.

المصدر: وات
