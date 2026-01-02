أمطار مبشّرة في القصرين: الموسم الفلاحي يسير نحو نتائج إيجابية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة التي شملت مختلف مناطق ومعتمديات ولاية القصرين في تحسين ظروف الإنبات خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما انعكس إيجابًا على أغلب الزراعات، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة.

وأوضح المسؤول الجهوي أن زراعة الحبوب الكبرى شارفت على الاكتمال، مشيرًا إلى أن الأمطار الأخيرة كانت ذات فائدة كبيرة لـالأشجار المثمرة والزياتين، إضافة إلى القمح والشعير وكذلك الزراعات العلفية، وهو ما يعزز التوقعات بتحقيق موسم فلاحي إيجابي إذا ما تواصلت الظروف المناخية الملائمة.

وبيّن أن نسبة تقدم البذر تجاوزت حاليًا 80 بالمائة واقتربت من نهايتها، لافتًا في المقابل إلى تسجيل نقص في كميات بذور القمح العادي، حيث لم تعد الكميات المتوفرة كافية لتغطية الطلب المرتفع الذي يشهده الموسم الحالي.

المصدر: وات

