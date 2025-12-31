أمطار متفرقة تهم ولايات الشمال: هذه أعلى الكميات المسجلة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خاصة بعدد من مناطق الشمال.
وحسب المعطيات الرسمية، تصدّرت بنزرت قائمة المناطق الأكثر تهاطلًا للأمطار بـ 20 مم، تلتها سجنان بـ 18 مم، ثم سونين بـ 11 مم. كما تم تسجيل 10 مم في غزالة و9 مم في رفراف.
وتندرج هذه التساقطات ضمن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايات الشمال، حيث ساهمت الأمطار في تحسين مخزون المياه.
