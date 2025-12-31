أمطار متفرقة تهم ولايات الشمال: هذه أعلى الكميات المسجلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خاصة بعدد من مناطق الشمال.

وحسب المعطيات الرسمية، تصدّرت بنزرت قائمة المناطق الأكثر تهاطلًا للأمطار بـ 20 مم، تلتها سجنان بـ 18 مم، ثم سونين بـ 11 مم. كما تم تسجيل 10 مم في غزالة و9 مم في رفراف.

وتندرج هذه التساقطات ضمن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايات الشمال، حيث ساهمت الأمطار في تحسين مخزون المياه.

