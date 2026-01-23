أمطار مُتوقعة في الشمال الغربي : جمعية تونس للسلامة المرورية تقدم نصائح لمستعملي الطريق (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شدّد محمد علي قسيم،عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” على ضرورة اتباع جملة من التوصيات تزامنا مع توقعات بنزول أمطار بالشمال الغربي.

ودعا قسيم مستعملي الطريق الى اتباع الارشادات التالية وهي اساسا:

أخذ الحيطة والحذر خاصة في الجهات المعنية بنزول الأمطار

تفقد المساحات والأضواء

تخفيف السرعة بما تتناسب مع مدى الرؤية وحالة الطريق

مضاعفة مسافة الأمان مع السيارة الأمامية

استخدام الأضواء لتحسين الرؤية

تجنب الأماكن المنخفضة وبرك المياه

تجنّب المناورات المفاجئة والفرملة العنيفة

وعند انعدام الرؤية ابحث عن مكان آمن للتوقف بعيدا عن مجرى السيل وتجنب الأشجار مع شغل الأضواء الرباعية.

