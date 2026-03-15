أمطار مُرتقبة بعدة جهات بداية من اليوم

يتميّز الوضع الجوي هذا اليوم الاحد 15 مارس 2026 بنزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي ثم محليا غزيرة مع تساقط البرد آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب الشرقي بكميات تتراوح عامة بين 20 و 40 مليمترا وتكون الحرارة منخفضة ليلا خاصة بالمناطق الغربية مع تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

و يتواصل نزول الأمطار يوم الغد الاثنين 16 مارس 2026 خاصة بالمناطق الغربية لتشمل أثناء الليل وخلال يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 المناطق الساحلية الشرقية حيث تكون رعدية وأحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا مع هبوب رياح قوية.

