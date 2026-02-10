Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمطار هامة خلال 24 ساعة في عدة مناطق: معهد الرصد الجوي يكشف عن كميات متفاوتة من التساقطات

أمطار هامة خلال 24 ساعة في عدة مناطق: معهد الرصد الجوي يكشف عن كميات متفاوتة من التساقطات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بعدد من مناطق البلاد، في إطار التقلبات الجوية الأخيرة.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في عين دراهم بـ 15 مم، تليها منزل بورقيبة بـ 13 مم، ثم قلعة الأندلس بـ 11 مم، في حين بلغت الكميات 10 مم في طبربة و9 مم في المنيهلة.

 

وأوضح المعهد أن هذه التساقطات تندرج ضمن الوضع الجوي السائد، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحيّنة، خاصة في المناطق التي قد تشهد تواصل نزول الأمطار خلال الساعات القادمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

359
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
356
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
351
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
350
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
326
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
322
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
308
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
301
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
292
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى