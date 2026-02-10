أمطار هامة خلال 24 ساعة في عدة مناطق: معهد الرصد الجوي يكشف عن كميات متفاوتة من التساقطات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل كميات هامة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بعدد من مناطق البلاد، في إطار التقلبات الجوية الأخيرة.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في عين دراهم بـ 15 مم، تليها منزل بورقيبة بـ 13 مم، ثم قلعة الأندلس بـ 11 مم، في حين بلغت الكميات 10 مم في طبربة و9 مم في المنيهلة.

وأوضح المعهد أن هذه التساقطات تندرج ضمن الوضع الجوي السائد، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المحيّنة، خاصة في المناطق التي قد تشهد تواصل نزول الأمطار خلال الساعات القادمة.

