أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والتي أظهرت تساقطات هامة خصوصًا في ولايات الشمال الغربي.

 الكاف تتصدر القائمة بـ 48 مم

سجّلت ولاية الكاف أعلى نسبة من الأمطار، حيث بلغ المعدل بـالكاف المدينة 48 مم، إلى جانب كميات متفاوتة في:

  • الدهماني: 17 مم
  • تاجرين: 11 مم
  • السرس: 14 مم

جندوبة: أمطار قوية خاصة في طبرقة

ولاية جندوبة بدورها شهدت تساقطات معتبرة، أبرزها:

  • طبرقة: 44 مم
  • عين دراهم: 7 مم
  • غار الدماء: 3 مم
  • بوسالم: 3 مم
  • بني مطير: 7 مم
  • فرنانة: 3 مم
  • بلطة بوعوان: 2 مم
  • واد مليز: 2 مم
  • سد بوهرتمة: 1 مم
  • جندوبة المدينة: 2 مم

سليانة: تساقطات داعمة للفلاحة

أهم الكميات كانت في:

  • سيدي بورويس: 36 مم
  • سليانة: 22 مم
  • بوعرادة: 14 مم
  • بَرْغُو: 19 مم
  • مكثر: 21 مم
  • الكريب: 16 مم
  • عين بوسعدية: 16 مم
  • كسرى: 10 مم
  • قعفور: 7 مم
  • الروحية: 8 مم

 بقية الولايات: كميات متوسطة وضعيفة

  • باجة: نفزة 22 مم، تبرسق 2 مم
  • المنستير: بني حسان 1 مم، جمال 1 مم
  • سوسة: سيدي الهاني 4 مم، شط مريم 6 مم
  • زغوان: الفحص 12 مم، مقرن 8 مم
  • نابل: دار علوش 2 مم، الحمامات 4 مم
  • بنزرت: سجنان 14 مم، بنزرت 11 مم
  • صفاقس: الرملة 5 مم، بُوغْرارة 2 مم
  • القصرين: حيدرة 14 مم، تالة 9 مم
  • سيدي بوزيد: المكناسي 5 مم، منزل بوزيان 4 مم
  • القيروان: الشبيكة 4 مم، الوسلاتية 3 مم
  • قفصة: السند 6 مم، بلخير 4 مم
  • توزر: حزوة 5 مم، نفطة 2 مم

 أهمية فلاحية وبيئية

تُعدّ هذه التساقطات مهمّة للقطاع الفلاحي، إذ يُنتظر أن تساهم في:

  • تحسين المخزون المائي
  • دعم الزراعات الخريفية
  • تحسين حالة المراعي في الجهات الداخلية

كما يتوقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة مع إمكانية نزول كميات أخرى من الأمطار.

تعليقات

