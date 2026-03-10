أمطار هامة في عدة مناطق بتونس: هذه هذه أعلى الكميات المسجلة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تسجيل كميات هامة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في إطار التقلبات الجوية التي شهدتها تونس.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المعهد، تصدرت بني خداش قائمة المناطق التي سجلت أعلى الكميات، حيث بلغت 32 مليمتراً من الأمطار.
كما سجلت عدة مناطق أخرى كميات متفاوتة من التساقطات، من بينها:
-
جدليان: 28 مم
-
مكثر: 27 مم
-
سيدي بورويس: 25 مم
-
الروحية: 24 مم
