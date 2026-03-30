أمطار هامة في عدة مناطق: عين دراهم في الصدارة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل كميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق آخر المعطيات الجوية الصادرة عنه.

وتصدّرت عين دراهم قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للتساقطات بـ28 مليمتراً، تلتها فريانة بـ21 مليمتراً. كما شملت الأمطار مناطق أولاد عسكر بـ13 مليمتراً، و شربان بـ11 مليمتراً، إلى جانب رقادة التي سجلت 10 مليمترات.

وتعكس هذه الأرقام تواصل التقلبات الجوية في عدد من الجهات، وسط متابعة متواصلة من المصالح المختصة لتطورات الوضع الجوي خلال الساعات القادمة.

