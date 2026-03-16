أمطار هامة وتساقط للثلوج في عدة مناطق من تونس خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب تساقط الثلوج في بعض المرتفعات الجبلية.
ووفق المعطيات الصادرة عن المعهد، سجلت جرجيس أعلى كمية من الأمطار بلغت 24 ملم، تليها سدويكش بـ 23 ملم، ثم سيدي مخلوف بـ 18 ملم. كما تم تسجيل 17 ملم من الأمطار في الرملة و16 ملم في جومين.
وفي المرتفعات الجبلية، شهدت عدة مناطق تساقطاً للثلوج، من بينها جبل السلوم وجبل الشعانبي، إضافة إلى مناطق تالة وفوسانة من ولاية القصرين، وكذلك بني حازم من ولاية سليانة.
وتأتي هذه التقلبات الجوية في ظل انخفاض درجات الحرارة ومرور اضطرابات جوية أثرت على عدد من الجهات في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب