أمطار و رياح: الرصد الجوي يحيّن خريطة اليقظة ويضع 18 ولاية في الخانة الصفراء

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم 18 ولاية تحت درجة اليقظة الصفراء وذلك بسبب اضطرابات جوية ستتسم بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ورياح قوية نسبيا فقوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية تثير محليا الرمال و الأتربة بالجنوب.

البحر سيكون هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل والحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.

