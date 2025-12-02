أنتونيو كونتي أفضل مدرّب في إيطاليا لموسم 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُوِّج أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادى نابولي، بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا لموسم 2024-2025 خلال حفل Gran Galà del Calcio الذي أُقيم مساء الإثنين في ميلانو، بعدما قاد الفريق السماوي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في واحدة من أكثر النسخ إثارة وندية.

و كان نابولي قد خطف السكوديتو في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بعد صراع شرس مع إنتر ميلان، حيث دخل الفريقان الحسم بفارق نقطتين فقط، مع احتمالات قائمة للوصول إلى مباراة فاصلة إذا انتهى الموسم بالتعادل، إلا أن نابولي حسم اللقب، ليتوج بطلاً للكالتشيو للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، و هو الإنجاز الذي منحه الحضور الأكبر في جوائز الحفل.

و قال كونتي بعد تتويجه : “السكوديتو كان صعبًا للغاية. احتجنا إلى شيء غير عادي للتغلب على فريق قوي مثل إنتر. اللاعبون كانوا رائعين و قدموا أداءً استثنائيًا و مع الوقت بدأنا نؤمن بقدرتنا على الفوز”.

و تحدّث المدرب المخضرم عن المنافسة الحالية في الدوري ، قائلاً : “الموسم الجاري سيكون أكثر شراسة.. من الصعب الحكم بعد 13 جولة فقط، لكن الجميع قريبون في القمة.

هدفنا واضح : الدفاع عن اللقب بكل قوة”.

كما تطرق لفكرة “أسبوع الاستراحة” بعد الخسائر الكبيرة، موضحًا : “في إنقلترا يفرض النادي راحة لمدة 7 أيام بعد الهزائم الكبرى لتخفيف الضغط. إنها فكرة أتمنى تطبيقها في إيطاليا لأنها تمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة لاستعادة الطاقة”.

و في ما يلي قائمة جوائز حفل الدوري الإيطالي :

أفضل مدرب : أنطونيو كونتي (نابولي)

أفضل نادي : نابولي

جائزة الفتى الذهبي – Golden Boy : فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)

أفضل لاعب شاب في Serie B : نيكولو بيرتولا (سبيزيا – معار إلى أودينيزي)

حكم العام : دانييلي دوفيري.

و يستمر الصراع محتدمًا في صدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يتقاسم نابولي و ميلان القمة بفارق نقطة واحدة عن إنتر و روما، ما يمهد لمنافسة تحمل الكثير من الإثارة حتى النهاية.

