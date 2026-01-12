Français
أنريكي يُعلّق بخصوص أنباء رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التحديات التي تسبق المواجهة المرتقبة أمام باريس إف سي فى دور الـ32 ببطولة كأس فرنسا، مؤكدًا أن ضغط المباريات المتلاحق لا يمثل عائقًا لفريقه، بل قد يتحول إلى نقطة قوة.

و قال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن خوض لقاء كل أربعة أيام يمنح اللاعبين إيقاعًا تنافسيًا أفضل مقارنة بفترات التوقف الطويلة، موضحا أن الجاهزية الفنية والبدنية تظل أعلى عندما يستمر نسق المباريات بانتظام.

و أشار إنريكي إلى أن الإرهاق الحقيقي لا يرتبط بالمباريات نفسها، وإنما بعامل السفر، موضحًا أن قضاء ساعات طويلة على متن الطائرة يمثل العبء الأكبر، رغم أن فارق التوقيت محدود.

و مع ذلك، شدد على أن هذا الأمر لا يمكن استخدامه كمبرر، مؤكدًا أن الفريق اعتاد مثل هذه الظروف، وأن التركيز منصب بالكامل على كأس فرنسا.

و وصف مدرب باريس سان جيرمان البطولة بأنها ذات طابع خاص، معتبرًا المباراة المقبلة بمثابة نهائي مبكر، حيث لا مجال للتعويض، إما الاستمرار في المنافسة أو الخروج منها.

و عن الجدل الدائر بشأن مستقبله مع النادي، رد إنريكي بحزم على الأنباء التي تحدثت عن رفضه تمديد عقده، مؤكدًا أنها مجرد شائعات تتكرر باستمرار حول باريس سان جيرمان.

و أضاف : “الكثير من الأخبار المغلوطة تهدف إلى التأثير على استقرار الفريق، لكنها لن تنجح في ذلك”.

و اختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على أن أي مفاوضات تتم بهدوء وسرية، مشددًا على أن النادي والجهاز الفني يدركون جيدًا ما يريدونه، وهو ما يمنح الجميع حالة من الهدوء والثقة.

