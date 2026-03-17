أنشيلوتي يكشف أسباب غياب نيمار عن قائمة البرازيل ضد فرنسا و كرواتيا

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، عن سبب عدم استدعاء النجم نيمار دا سيلفا إلى قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

و يخوض المنتخب البرازيلي مواجهتين وديتين أمام منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا يومي 26 و31 مارس، ضمن برنامج الإعداد قبل خوض منافسات كأس العالم 2026 المنتظر انطلاقها خلال شهر جوان المقبل.

و أكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة أن قرار استبعاد نيمار في الوقت الحالي يرجع إلى حالته البدنية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يفضل الاعتماد على لاعبين في أعلى درجات الجاهزية خلال هذه المرحلة.

و أوضح المدرب الإيطالي أن النجم البرازيلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل لاستعادة لياقته الكاملة، مؤكدًا أن الباب مازال مفتوحًا أمامه للعودة إلى صفوف منتخب البرازيل في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد البطولة العالمية.

و أشار أنشيلوتي إلى أن تقييم الجهاز الفني لنيمار لا يتعلق بمستواه الفني، حيث يرى أنه لا يزال يمتلك قدرات كبيرة داخل الملعب، لكنه يحتاج إلى استعادة حالته البدنية المثالية حتى يتمكن من تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب.

كما كشف مدرب البرازيل أنه التقى نيمار سابقًا خلال زيارته إلى مدينة ساو باولو في سبتمبر الماضي، موضحًا أن الجهاز الفني يتابع اللاعب باستمرار خلال مشاركاته مع فريقه، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن انضمامه مستقبلاً.

و يعود آخر ظهور لنيمار بقميص منتخب البرازيل إلى أكتوبر 2023، قبل أن يبتعد عن المشاركات الدولية لفترة طويلة بسبب الإصابة.

