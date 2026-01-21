أنيس بن سليمان يتألّق مع نورويتش سيتي الإنقليزي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل الدولي التونسي انيس بن سليمان هدفا ليساهم في فوز فريقه نورويتش على مضيفه ويست برومويتش 5-0 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء لحساب الجولة الثامنة و العشرين لبطولة الدرجة الأولى الإنقليزية لكرة القدم.

و سجّل بن سليمان الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69 و هو الهدف الثاني له على التوالي في بطولة الدرجة الأولى الإنقليزية بعدما هزّ شباك فيركسهام في الجولة السابعة و العشرين.

و يحتل نورويتش المركز العشرين في جدول الترتيب العام برصيد 30 نقطة.

