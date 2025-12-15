Français
أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تعاقدها مع المدرّب أنيس بوجلبان لتولّي تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (أقل من 23 سنة)، وذلك بداية من غُرّة جانفي 2026.

وأوضحت الجامعة أنّ بوجلبان سيواصل، خلال الفترة نفسها، مهامه على رأس الإطار الفني لفريق ترجي جرجيس إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أن يتفرّغ بصفة حصرية لتدريب المنتخب الوطني الأولمبي انطلاقًا من 15 ماي 2026.

وفي السياق ذاته، عبّرت الجامعة التونسية لكرة القدم عن خالص شكرها وتقديرها للمدرّب عبد الحي بن سلطان نظير المجهودات التي بذلها والعمل الذي قدّمه على رأس المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الماضية، متمنّية له التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية المقبلة

