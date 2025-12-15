بقلم مرشد السماوي : أنيس بوجلبان يكسب ثقة الجامعة التونسية لكرة القدم بتعيينه على راس المنتخب الأولمبي تأكيد على أنه يتميز بالكفاءة العليا وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة…

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ليس من باب الإطراء او رمي الورود اذا قلت ان اللاعب السابق للنادي الصفاقسي والمنتخب الوطني أنيس بوجلبان قامة رياضية كبرى يمتلك حاليا مقومات الممرن القدير والذي يجلب الاحترام لما يتميز به من استقامة و حرص على تغليب العمل على الجدل في الاعلام والبحث عن الدعاية المجانية.

و قد اكد من خلال صولاته في عالم التدريب في فرق تونسية واخرى عربية نذكر منها نادي الاسماعيلي المصري أين ترك بصماته كما فعل في تجربته مع الزمالك المصري كلاعب اساسي وكذلك كانت تجربته مع فريق اهلي بنغازي موفقة و مقنعة لإدارة و جمهور هذا الفريق الليبي العريق نفس الشيء حصل مع الاتحاد الرياضي ببنقردان وقبلها تجربة موفقة مع فريقه الأصلي النادي الرياضي الصفاقسي.

و اليوم في تجربة متكررة على التوالي مع الاتحاد الرياضي بجرجيس الذي سيبقى مشرفا على حظوضه حتي تاريخ 15 ماي 2026 وبالتوفيق مع المنتخب الأولمبي اقل من 23 سنة الذي ينطلق في مهمته الجديدة في غرة جانفي 2026.

الأكيد ان جدية هذا الممرن و تواضعه و كفاءته العالية وحسن تعامله مع كل الأطراف المعنية في كرة القدم سيفتح له أبواب النجاح و التألق مرة أخرى بعد ان حاز ثقة المشرفين في الجامعة التونسية لكرة القدم ومن حسن الصدف ان أنيس بوجلبان المعروف ببوجا بحكم علاقتنا الوطيدة و القرابة العائلية تم التحادث معه يوم أمس وقد اكد لي ان المنتخب الوطني التونسي قدم ابناءه المطلوب منهم وشرف جميعهم بلادنا في بطولة عربية كلها مفاجآت مؤكدا لي ان بإمكان زميله السابق في السي اس اس سامي الطرابلسي ان يقود المنتخب بنجاح للتتويج في البطولة الافريقية بالمغرب معتبرا ان كل اعضاء الطاقم الفني بالمنتخب الوطني والمنتمين له من نخبة الطاقات المتميزة بالوطنية الخالصة والجديد المطلقة في أداء مهماتهم.

لا يسعني الا ان أوجه تحياتي لبوجا و من معه في المنتخب الأولمبي و تمنياتي لهم بمزيد التألق والنجاح مستقبلا و الله ولي التوفيق و للحديث بقية.

