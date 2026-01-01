Français
أهالي صفاقس يستقبلون السنة الجديدة بغطسة في شاطئ الكازينو [فيديو]

احتفل أهالي مدينة صفاقس بحلول السنة الإدارية الجديدة من خلال تنظيم غطسة شتوية على شاطئ الكازينو، في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية والفرح، جسّدت روح التفاؤل وبداية عام جديد بروح جماعية مميزة.

وشهد الشاطئ توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار، حيث خاض المشاركون تجربة السباحة في مياه البحر خلال فصل الشتاء، في تقليد دأبت عليه الجهة منذ سنوات، وتحول إلى موعد سنوي ينتظره عشاق التحدي والأنشطة البحرية.

وترافقت الغطسة الشتوية مع مجموعة من الفقرات التنشيطية والعروض الترفيهية، إلى جانب ألعاب شاطئية وتنشيط جماعي، ما أضفى على التظاهرة أجواء احتفالية مفتوحة أمام العائلات والزوار.

وتعد هذه العادة جزءًا من التراث المحلي لمدينة صفاقس، حيث يحرص الأهالي على إحيائها مع مطلع كل سنة جديدة، لما تحمله من معانٍ رمزية تجمع بين كسر الروتين، وتعزيز الروابط الاجتماعية، والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية.

