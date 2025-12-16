أوباميانغ يغيب عن أولى مباريات الغابون في كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية عن غياب المهاجم المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده الغابون أمام الكاميرون المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر الجاري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال مواجهة فريقه مارسيليا ضد موناكو مساء الأحد.

مهاجم مارسيليا يخضع حالياً لبرنامج علاجي تحت إشراف الطاقم الطبي لناديه، على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

و من المقرر مراقبة جاهزية أوباميانغ عن كثب قبل المباراة الثانية للغابون في البطولة أمام منتخب موزمبيق، في ظل آمال الجهاز الفني في لحاقه بالمواجهة.

