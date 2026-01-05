أوبك+ : الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير إلى غاية مارس 2026

عقدت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي كانت قد أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أفريل ونوفمبر 2023، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 4 جانفي 2026، خُصّص لبحث وضع وآفاق سوق النفط العالمية.

وجددت الدول الثماني المشاركة تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر 2025 والقاضي بتعليق الزيادات المقررة في الإنتاج خلال شهري فيفري ومارس 2026، وذلك على خلفية عوامل موسمية.

ووفقًا لمنظمة أوبك، شددت هذه الدول أيضًا على أن كميات تبلغ 1,65 مليون برميل يوميًا يمكن إعادة إدماجها، جزئيًا أو كليًا، تبعًا لتطور أوضاع السوق، وبصفة تدريجية.

وأكدت الدول الأعضاء أنها ستواصل متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، جددت التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة حذرة، مع الحفاظ على مرونة كاملة تتيح تمديد قرار التعليق أو التراجع عن التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج، بما في ذلك التخفيضات الطوعية البالغة 2,2 مليون برميل يوميًا التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.

كما أعادت الدول الثماني التأكيد على التزامها الجماعي بضمان الامتثال الكامل لـإعلان التعاون، بما يشمل التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج، والتي سيتولى اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) متابعتها. وأكدت، في السياق ذاته، عزمها تعويض كامل الكميات التي تم إنتاجها فوق السقف المحدد منذ جانفي 2024.

وفي الختام، أعلنت دول أوبك+ الثماني أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل يوم 1 فيفري 2026.