تكنولوجيا

أورنج تونس تعزّز حضورها الوطني وتقرّب الجماهير التونسية من أجواء كأس الأمم الإفريقية TotalEnergies CAF المغرب 2025

بمناسبة كأس الأمم الإفريقية TotalEnergies CAF 2025 التي تقام فعالياتها في المغرب، تطلق أورنج تونس برنامجا وطنيا ثريا ومتكاملا يهدف إلى مرافقة الجماهير التونسية وجعل هذه التظاهرة القاريّة لحظات مميّزة تجمع بين تقاسم متعة الكرة الإفريقية وتجربة مشتركة توحّد كل التونسيين.

وبصفتها الشريك الحصري للاتصالات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، تجدّد أورنج تونس التزامها بدعم الرياضة الإفريقية وتعزيز التواصل المجتمعي، من خلال تقديم تجربة مبتكرة تُعزّز القرب من الجمهور الرياضي وتحتفي بمتعة كرة القدم في مختلف جهات الجمهورية.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ روح وحماس كرة القدم، تمكين الجميع من عيش أجواء المنافسة، وإشعال الحماس على أرض الواقع.

ترسيخ روح وحماس كرة القدم…تجربة رقميّة مبتكرة للمشجعين
قبل ضربة البداية، تطلق أورنج تونس منطقة مشجعين رقمية (Digital Fan Zone) على تطبيقها الرقميّة  Max it، تقدّم من خلالها محتويات حصرية وتجارب تفاعلية تمنح الجماهير الرياضية عيش أجواء هذه البطولة الكروية الإفريقية.

كما تتزيّن الفضاءات التجارية لأورنج تونس بألوان البطولة، لتتحوّل إلى فضاءات احتفالية تستقبل الجماهير الرياضية وتتيح لهم الفرصة لتقاسم لحظاتهم الرياضية المفضّلة ضمن أجواء مميّزة، بما يعزّز الإحساس بالانتماء ويخلق ديناميكية احتفالية على المستوى الوطني.

متابعة البطولة بكل تفاصيلها ومشاهدة المباريات بجودة عالية

لمواكبة الاستخدامات المتزايدة خلال فترة البطولة، توفر أورنج تونس حلولها المتطورة للإنترنات ذات غير المحدود في المنزل من خلال عروض 5G  والألياف البصرية ذات التدفق العالي جدًا وذلك لتمكين المشجعين من متابعة المباريات في أفضل الظروف، ومشاركة أجواء الكأس الإفريقية مع أصدقائهم وعائلاتهم دون أي انقطاع.

تقاسم متعة كرة القدم مع الجمهور الرياضي في مختلف أنحاء الجمهورية

كما تنظّم أورنج تونس طيلة فترة المنافسة، جولة جهوية تشمل عددا من المدن: على غرار جربة، قفصة، صفاقس، تونس، بنزرت وسوسة وذلك بهدف تقاسم الأجواء مع الجمهور الرياضي وستتضمن الجولة عروضاً تنشيطية، ألعابا، تجارب غامرة، ولحظات ترفيهية تُعزّز التفاعل وتخلق ذكريات مميّزة لدى الجماهير.

تدعو أورنج تونس الجمهور إلى متابعة منصاتها الرقميّة على شبكات التواصل الاجتماعي لاكتشاف جميع التفعيلات والمحطات البارزة والمفاجآت طوال فترة المنافسة.

