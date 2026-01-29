Français
Anglais
العربية
تكنولوجيا

أورنج تونس تُطلق حصريًا ولأوّل مرّة عرضها الجديد “ماكس بونيس”: كل عملية شحن تمنح مكافآت أكبر وامتيازات سخيّة

أورنج تونس تُطلق حصريًا ولأوّل مرّة عرضها الجديد “ماكس بونيس”: كل عملية شحن تمنح مكافآت أكبر وامتيازات سخيّة

في إطار التزامها بتقديم حلول جوّالة مبتكرة وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات والعروض لفائدة حرفائها، تعلن أورنج تونس عن إطلاق عرضها الجديد مسبق الدفع “ماكس بونيس (Max Bonus)، حصريًا ولأوّل مرّة، وهو عرض صُمّم خصيصًا ليمنح المشتركين امتيازات أكبر عند كل عملية شحن.

أبرز الامتيازات الخاصّة بعرض “ماكس بونيس”:

  • شحن الرصيد بمبلغ يتراوح بين 5 دنانير وأقلّ من 10 دنانير: بونيس تلقائي بنسبة 300 ٪ صالح 7 أيام.
  • شحن الرصيد بقيمة 10 دنانير أو أكثر: بونيس استثنائي بنسبة 500 ٪ صالح147 يوم.

ويتميّز هذا العرض بالبساطة والشفافية ودون أي التزامات أو شروط، حيث يتيح للمشتركين الاستفادة من البونيس في المكالمات والرسائل القصيرة الوطنية نحو جميع المشغّلين، مما يعزّز قدرتهم الشرائية ويمنحهم حرّية أكبر في التواصل.

وقد صُمّم عرض “ماكس بونيس” لتلبية احتياجات الشباب والمستخدمين الباحثين عن حلول جوّالة اقتصادية، مرنة وفعّالة، مع الاعتماد على جودة وأداء شبكة أورنج تونس.

يتوفّر عرض “ماكس بونيس” بداية من الآن عبر زيارة كامل شبكة فروع ونقاط البيع التابعة لأورنج تونس.

تُحتسب المكالمات بسعر210  مليم للدقيقة، مع احتساب60  ثانية لكل ّمكالمة.

“البونيس” غير قابل للتحويل وغير قابل للتراكم.

ومن خلال هذا العرض، تُجدّد أورنج تونس التزامها بمرافقة حرفائها بحلول مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم.

