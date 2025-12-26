Français
أورنج تونس ومؤسستها، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تدعمان التشغيل و الإدماج المهني للشباب : تسليم شهائد ختم الدورة التكوينية في أنظمة الطاقة الشمسية ضمن برنامج Master Repair

أورنج تونس ومؤسستها، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تدعمان التشغيل و الإدماج المهني للشباب : تسليم شهائد ختم الدورة التكوينية في أنظمة الطاقة الشمسية ضمن برنامج Master Repair

في إطار التزامها المتواصل بدعم تشغيل الشباب وتعزيز الإدماج المهني، نظّمت أورنج تونس ومؤسستها، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)حفل تسليم شهائد ختم التكوين في أنظمة الطاقة الشمسية “Systèmes photovoltaïques” لفائدة الشبان المشاركين في برنامج  Master Repair.

ويندرج برنامج Master Repair، المموّل بشكل مشترك من قبل أورنج لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط Orange MEA  وبدعم من برنامج develoPPP، وبتكليف من طرف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) عبر المبادرة الخاصّة تحت شعار “العمل اللائق من أجل انتقال عادل– «Invest for Jobs» في إطار مقاربة «Partners in Transformation»، والذي تتولى تنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)  داخل مراكز أورنج للإبتكار والتطوير الرقمي   (Orange Digital Centers – ODC)، والذي يهدف إلى دعم تشغيل الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية خاصّة غير المؤهّلين أو ذوي المهارات المحدودة في عدد من ولايات الجمهورية.

و يرتكز البرنامج على تطوير وتنمية مهارات تقنية متخصصة في مجالات إصلاح التجهيزات الإلكترونية، وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى تركيز شبكات الألياف البصرية.

و في هذا الإطارمتدّ البرنامج في تونس على مدى ثلاث سنوات (من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2027)، ويشمل ولايات صفاقس والمهدية وتونس من خلال تكوين 125 شابا وشابة داخل مخابرFabLabs  التضامنية التابعة لمؤسسة أورنج تونس و ومركز أورنج للإبتكار والتطوير الرقمي.

و خلال سنة 2025، استفاد 44 شابا من دورة تكوينية مُعتمدة (من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  ANME) دامت 25 يوم في تركيب وصيانة الألواح الشمسية، من بينهم 17 شابة و6 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

و قد تم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة وHandicap International وبالتعاون مع مؤسسة DJAGORA بصفاقس وجمعية CIT’ESS المهدية وجمعية الشبان والعلم بتونس AJST وEL SPACE

و توزعت الدورة التكوينية على أربعة محاور رئيسية:

  • التركيب والصيانة (معتمد من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  ANME)
  • التقنيات التجارية
  • المهارات الشخصية
  • التصنيع الرقمي

كما تحصّل كلّ مشارك على صندوق معدات وتجهيزات متكامل تمكّنه من دعم مساره المهني سواء بالاندماج في مؤسسات عاملة في قطاع الطاقة الشمسية أو ببعث مشروع خاص.

و شكّلت فعاليات حفل تسليم شهائد ختم التكوين في أنظمة الطاقة الشمسية مناسبة للتواصل المهني وتبادل الخبرات حيث جمعت ممثلين عن شركات متخصّصة، وشركاء ومزوّدين ومهنيين.

كما تمّ تجهيز أربعة فضاءات احتضنت مختلف مراحل الدورات التكوينية، إلى جانب تدريب المشرفين عليها، بما يضمن استمرارية البرنامج ويعزز استدامته على المدى الطويل.

و يعد برنامج Master Repair أحد البرامج الأساسية لأورنج تونس ومؤسستها في إطار التزامهما بدعم التشغيل وتعزيز الإدماج الرقميوتشجيع ريادة الأعمال.

و من المنتظر أن تتواصل الدورات التكوينية خلال سنتي 2026 و2027 عبر دورات تكوينية جديدة مجانية ومفتوحة للشبان في مختلف أنحاء الجمهورية.

