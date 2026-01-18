Français
أوروبا تفرض رسوماً نهائية حمائية على واردات الألومينا الصينية

أعلنت المفوضية الأوروبية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق تتراوح بين 88.7% و110.6% على واردات الألومينا المنصهرة القادمة من الصين، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من ممارسات تجارية و صفتها بروكسل بغير العادلة.

و تشمل الإجراءات أيضاً حصصاً معفاة من الرسوم تسمح بدخول كميات محدودة إلى السوق الأوروبية دون رسوم، لضمان استمرار إمدادات الصناعات التي تعتمد على هذا المنتج، وفقا لصحيفة “براسلس مورنينج”.

و يبلغ حجم سوق الألومينا المنصهرة في الاتحاد الأوروبي ما بين 400 و 500 مليون يورو سنوياً، فيما تستحوذ الواردات الصينية على نحو 160 ألف طن من إجمالي الاستهلاك البالغ 380 ألف طن.

و أكدت المفوضية أن التحقيق أثبت وقوع ضرر كبير على المنتجين الأوروبيين، تمثل في تراجع الحصة السوقية و انخفاض الربحية و تراجع معدلات التشغيل.

و يمثل القرار أول تطبيق لمعايير الأمن الاقتصادي التي أقرها الاتحاد في إطار وثيقة مشتركة صدرت في ديسمبر 2025، و التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر خارجية في المواد ذات الأهمية الاستراتيجية.

و تشمل الإجراءات الجديدة حصصاً معفاة من الرسوم تبدأ بـ220 ألف طن في العام الأول، على أن تنخفض تدريجياً بنسبة 5% سنوياً.

