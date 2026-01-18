Français
الأخبار

أوروبا قد تهدد بإغلاق القواعد الأمريكية رداً على تصريحات ترامب حول غرينلاند

قالت مجلة “ذي إيكونوميست” إن دول أوروبا قد تهدد بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الاستيلاء على غرينلاند.

و أشارت المجلة إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد يصبح قضية محورية.

فبينما يعتبر العديد من الدول هذا الوجود ضمانة لأمنها — حتى في ظل مغامرات أمريكية محتملة في القطب الشمالي — فقد ترى دول أخرى في تهديد سحبه ورقة ضغط فعّالة ضد واشنطن.

كما لفتت “ذي إيكونوميست” إلى احتمال لجوء أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية أو رسوم جمركية كوسيلة ضغط بديلة، لكنها حذّرت من أن مثل هذه الخطوة ستُلحق ضررا كبيرا بالاقتصادات الأوروبية نفسها.

و تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من المملكة الدانماركية و قد أكدت كل من السلطات الدانماركية و الغرينلاندية رفضهما القاطع لأي محاولة أمريكية لضم الجزيرة، مشدّدتين على ضرورة احترام سيادتهما و وحدة أراضيهما.

