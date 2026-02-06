Français
Anglais
العربية
الأخبار

أوضاع الجالية التونسية في صلب لقاء تونسي–روماني حول الهجرة والإقامة

أجرى سفير الجمهورية التونسية لدى رومانيا، السيد سامي نقة، يوم 4 فيفري 2026، لقاء عمل مع السيد تيبيريو جيم جيوريا، المتفقد العام للهجرة الرومانية، وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وشكّل اللقاء مناسبة ثمّن خلالها الجانبان مستوى التعاون التونسي الروماني في المجالات ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وتطرّقت المحادثات بشكل خاص إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة برومانيا بمختلف شرائحها، حيث تم التركيز على المسائل المتعلقة بـ:

  • تسوية وضعيات الإقامة،

  • تبسيط الإجراءات الإدارية،

  • تيسير اندماج التونسيين في المجتمع الروماني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

359
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

312
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
305
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
293
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
288
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
283
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
277
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
271
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
267
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
260
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى