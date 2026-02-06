أوضاع الجالية التونسية في صلب لقاء تونسي–روماني حول الهجرة والإقامة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجرى سفير الجمهورية التونسية لدى رومانيا، السيد سامي نقة، يوم 4 فيفري 2026، لقاء عمل مع السيد تيبيريو جيم جيوريا، المتفقد العام للهجرة الرومانية، وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وشكّل اللقاء مناسبة ثمّن خلالها الجانبان مستوى التعاون التونسي الروماني في المجالات ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وتطرّقت المحادثات بشكل خاص إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة برومانيا بمختلف شرائحها، حيث تم التركيز على المسائل المتعلقة بـ:

تسوية وضعيات الإقامة ،

تبسيط الإجراءات الإدارية ،

تيسير اندماج التونسيين في المجتمع الروماني.

