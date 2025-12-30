أوكرانيا: اجتماع مرتقب لقادة الدول الحليفة في 6 جانفي بفرنسا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، أن اجتماعًا مع قادة الدول الحليفة لكييف من المقرر أن يُعقد الأسبوع المقبل في فرنسا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية لوضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، في منشور على منصة «إكس»، أن هذا اللقاء، المبرمج «ليوم 6 جانفي»، ستسبقه جلسة تُعقد في أوكرانيا على مستوى مستشاري الأمن في الدول الحليفة لكييف. وأضاف: «نخطط لعقدها يوم 3 جانفي».

