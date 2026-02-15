أوكرانيا: توقيف وزير سابق بتهمة الفساد قبل مغادرته البلاد !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

الأوضاع تتأجج مجددًا في أوكرانيا ! أعلنت اليوم الأحد الوكالة الأوكرانية لمكافحة الفساد (NABU) عن توقيف وزير الطاقة السابق، غورمان غالوشتشينكو.

وقد قدم غالوشتشينكو استقالته العام الماضي على خلفية فضيحة فساد واسعة، وتم توقيفه أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وقالت الوكالة في بيانها: «اليوم، وأثناء عبوره الحدود، أوقف محققو NABU وزير الطاقة السابق في إطار قضية ميداس».

ورغم عدم ذكر اسم غورمان غالوشتشينكو صراحة في البيان، إلا أن الخبراء أكدوا أن الإشارة كانت إلى فضيحة الفساد التي هزت قطاع الطاقة الأوكراني العام الماضي.

وقد شغل غالوشتشينكو منصب وزير الطاقة في عام 2025، واستقال في نوفمبر من نفس العام.

