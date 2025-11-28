Français
Anglais
العربية
عالمية

أوكرانيا: رئيس ديوان الرئاسة يستقيل بسبب الفساد!

أوكرانيا: رئيس ديوان الرئاسة يستقيل بسبب الفساد!

أعلن الرئيس الأوكراني فولodymyr Zelensky، يوم الجمعة، استقالة مدير ديوانه أندري ييرماك. السبب! تندرج هذه الاستقالة في إطار تحقيق واسع يتعلق بفضيحة فساد كبرى ضربت قطاع الطاقة، حيث وجد أقرب حليف للرئيس نفسه تحت ضغط متزايد، خصوصًا بعد عمليات المداهمة التي نفذتها الوكالة الأوكرانية لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في هذا النوع من القضايا، في منزل ييرماك.

وفي خطاب مصوّر، قال فولodymyr Zelensky إنّ «مكتب الرئيس الأوكراني سيخضع لإعادة تنظيم. وقد قدّم رئيس المكتب، أندري ييرماك، استقالته»، مؤكدًا أنّه «كان دائمًا يمثّل موقف أوكرانيا» ويتبنى «موقفًا وطنيًا».

أندري ييرماك، البالغ من العمر 54 عامًا، كان يقود الوفد الأوكراني في مفاوضات السلام الجارية مع روسيا. وأوضح الرئيس أنّه سينظر السبت في هوية من سيخلفه.

للتذكير، وفي مطلع هذا الشهر، تمّت إقالة وزيري العدل والطاقة، كما جرى توقيف عدد من الأشخاص بعد الكشف عن شبكة إجرامية مكّنت من اختلاس نحو 86 مليون يورو من قطاع الطاقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

717
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

449
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
411
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
390
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
337
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
333
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
297
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
285
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
284
أخر الأخبار

وزير التكوين المهني : تشغيل 10 آلاف من خريجي التكوين المهني في قطاع الكوابل [فيديو]
284
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى