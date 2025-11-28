أوكرانيا: رئيس ديوان الرئاسة يستقيل بسبب الفساد!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأوكراني فولodymyr Zelensky، يوم الجمعة، استقالة مدير ديوانه أندري ييرماك. السبب! تندرج هذه الاستقالة في إطار تحقيق واسع يتعلق بفضيحة فساد كبرى ضربت قطاع الطاقة، حيث وجد أقرب حليف للرئيس نفسه تحت ضغط متزايد، خصوصًا بعد عمليات المداهمة التي نفذتها الوكالة الأوكرانية لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في هذا النوع من القضايا، في منزل ييرماك.

وفي خطاب مصوّر، قال فولodymyr Zelensky إنّ «مكتب الرئيس الأوكراني سيخضع لإعادة تنظيم. وقد قدّم رئيس المكتب، أندري ييرماك، استقالته»، مؤكدًا أنّه «كان دائمًا يمثّل موقف أوكرانيا» ويتبنى «موقفًا وطنيًا».

أندري ييرماك، البالغ من العمر 54 عامًا، كان يقود الوفد الأوكراني في مفاوضات السلام الجارية مع روسيا. وأوضح الرئيس أنّه سينظر السبت في هوية من سيخلفه.

للتذكير، وفي مطلع هذا الشهر، تمّت إقالة وزيري العدل والطاقة، كما جرى توقيف عدد من الأشخاص بعد الكشف عن شبكة إجرامية مكّنت من اختلاس نحو 86 مليون يورو من قطاع الطاقة.

