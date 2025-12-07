أوكيناوا: طوكيو تتهم بيكين بمناورات عسكرية «عدائية» و«خطيرة»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّهت اليابان، صباح الأحد 7 ديسمبر، اتهامات للصين بقيامها بتمرين عسكري خطير وعدائي في عرض سواحل أوكيناوا، حيث تقع أقرب الجزر اليابانية إلى تايوان.

خلال نقطة صحفية طارئة عُقدت في الثانية صباحاً، لم يُخفِ وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، غضبه قائلاً: «للمرة الثانية، وجّهت طائرات صينية رادار التحكم في إطلاق النار نحو مقاتلات يابانية. هذا عمل خطير وعدائي بوضوح من الناحية العسكرية، ويتجاوز بكثير الاحتياطات اللازمة لأمن المناورات البحرية الصينية الجارية».

ورغم عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار، أكد كويزومي أن حكومته رفعت احتجاجاً شديداً إلى بيكين: «لقد احتجت الحكومة اليابانية رسمياً وبشدّة لدى بكين، وطالبت باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذا الحادث المؤسف».

وأفاد البيان الياباني بأن مقاتلة من طراز J-15 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الصينية لياونينغ قامت بتفعيل رادارها بشكل متقطع لـ«استهداف» مقاتلة يابانية من طراز F-15 كانت قد انطلقت لاعتراضها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كشف الوزير عن حادثة مماثلة جرت بعد نحو ساعتين بين طائرة صينية أخرى من على متن «لياونينغ» وطائرة يابانية، مندّداً بـ«عمل خطير يتجاوز النطاق الضروري لضمان سلامة الطيران».

ومنذ وصول القومية سناء تاكايشي إلى رئاسة الحكومة اليابانية، تشهد العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً. وكانت تاكايشي قد أكدت، في 7 نوفمبر الماضي، أنه في حال أقدمت القوات الصينية يوماً ما على تعطيل الملاحة بالقرب من هذه الجزيرة، فإن لليابان الحق في التدخل – حتى عسكرياً إذا لزم الأمر.

وفي السياق ذاته، أوصت السفارة اليابانية في بيكين، يوم الجمعة، رعاياها المقيمين في الصين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر.

