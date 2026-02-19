أولمبيك مارسيليا: رسميًا. حبيب باي مدربًا جديدًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصبح الأمر رسميًا: حبيب باي هو المدرب الجديد لأولمبيك مارسيليا. أعلن النادي رسميًا عن تعيين المدرب مساء الأربعاء. كان باي حرًا بعد رحيله عن رين.

وقع مدافع أولمبيك مارسيليا السابق، الذي يخلف روبرتو دي زيربي، عقدًا حتى جوان 2027، وسيُكلف بمهمة إعادة بناء النادي الذي يمر بأزمة.

يبدأ أولمبيك مارسيليا فصلًا جديدًا في تاريخه، بعد أسبوع مضطرب شهد رحيل دي زيربي، وتغيير مهدي بن عطية رأيه، وإعلان بابلو لونغوريا رحيله.

