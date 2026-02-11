أولمبيك مرسيليا ينهي تعاقده مع دي زيربي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميًا توصّله إلى اتفاق بالتراضي مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لإنهاء التعاقد بين الطرفين، وذلك بعد عام ونصف فقط من توليه قيادة الفريق.

و جاء هذا القرار عقب سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها الهزيمة الثقيلة بنتيجة 5-0 أمام باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي، إضافة إلى الخسارة القاسية في بروج التي أدّت إلى خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا.

و أوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أنّ قرار تغيير الإطار الفني جاء بعد مشاورات جمعت المالك ورئيس النادي ومدير كرة القدم والمدرب، حيث تم التوافق جماعيًا على هذه الخطوة الصعبة بعد دراسة متأنية، بهدف خدمة مصلحة الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

كما توجّه أولمبيك مرسيليا بالشكر إلى دي زيربي على التزامه واحترافيته طوال فترة عمله، مشيرًا إلى مساهمته في تحقيق المركز الثاني خلال موسم 2024-2025.

