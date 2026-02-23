أوّل تعليق من باتريس بوميل بعد تولي تدريب الترجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني الجديد لفريق الترجي الرياضي التونسي ، عن الصعوبات التي ستواجهه في مهمته الجديدة، و ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

و أكّد بوميل أنّ مواجهة الأهلي ستكون أول تحدٍ كبير له، قائلا، أعرف فريق الترجي جيدا و أتابعه منذ فترة و أخذت القطار و هو يسير لأنني على ثقة فيما سأقدمه.

و اختتم بوميل تصريحاته قائلا : “مواجهة الأهلي ستكون أوّل تحد كبير لي و لجهازي الفني”.

و أعلن الترجي، أوّل أمس السبت، تعاقده بشكل رسمي مع باتريس بوميل حتى صيف 2027، بعد انتهاء تجربته مع منتخب أنغولا منذ أيام ليصل إلى تونس و يُتمّم اتفاقه مع الترجي.

و عمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رونار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب و زامبيا و الكوت ديفوار، قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري و أخيرا منتخب أنغولا.

و يستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي بوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20 من الشهر ذاته.

