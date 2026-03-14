أوّل عملية زرع مفصل ركبة كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة

Français
Anglais
العربية
الأخبار

أول عملية زرع مفصل ركبة كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة

أفادت وزارة الصحة،اليوم السبت، بنجاح فريق جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة في إجراء عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل للركبة لمريض يعاني من تآكل متقدم في مفصل الركبة معتبرة اياه إنجاز طبي جديد بالمناطق الداخلية.

و أوضحت الوزارة ، في بلاغ، أن العملية أنجزت تحت إشراف الدكتور سيف الدين محجوبي و بالتنسيق مع فريق التخدير و الإنعاش، مشيرة ان العملية التي كللت بالنجاح مكّنت من إعادة هذا النوع من الجراحات الدقيقة إلى المستشفى بعد سنوات.

كما بيّنت أنّ هذا الإنجاز يعكس تطور الخدمات الجراحية بالمؤسسات الصحية في الجهات و كفاءة الإطارات الطبية ، في إطار حرص وزارة الصحة على تدعيم المستشفيات الجهوية بالتجهيزات الحديثة و تطوير الاختصاصات لتقريب الخدمات الصحية المتقدمة من المواطنين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى