أخر الأخبار

إبراهيم النّفزاوي: لا يوجد أي إشكال على مستوى مخزون اللّحوم البيضاء و البيض المخصّصة لشهر رمضان [فيديو]

أكّد اليوم الإثنين، 09 فيفري 2026، رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن إبراهيم النّفزاوي، في تصريح لتونس الرّقمية توفّر مختلف منتوجات الدّواجن و ذلك في علاقة بمخزون شهر رمضان خاصة و انّ الاستهلاك يتزايد خلال هذه الفترة.

و قال النّفزاوي إنّه في علاقة بانتاج لحوم الدّواجن يوجد ما يقارب 13700 طن و هو معدّل وطني جيّد بالرّغم من مختلف الأزمات و الكوارث التي شهدها القطاع، أمّا بالنّسبة للمخزون المخصص لشهر رمضان فيوجد ما يقارب 1200 طن من الدّجاج الجاهز للطّبخ، و في علاقة بانتاج الدّيك الرّومي يوجد ما يقارب الـ 6600 طن أمّا مخزون البيض فتقريبا في حدود الـ 22 مليون بيضة، في حين انّ الانتاج الوطني في حدود الـ 164 مليون بيضة و هو مخصّص للاستهلاك اليومي، وفق قوله.

و أوضح المتحدّث أنّه لا يوجد أي إشكال لانّ مختلف منتوجات الدّجاج و مشتقاته موجودة و متوفّرة، مشيرا إلى انّ الاسعار ستشهد تراجعا نوعا ما حيث سيتراوح سعر البيض بين 1200 مليم و 1300 مليم للـ’حارة’، أمّا بالنّسبة لأسعار اللحوم البيضاء فستكون في حدود الـ 8500 ملم للكلغ الواحد على مستوى البيع بالتفصيل و الـ 7500 للكلغ الواحد على مستوى البيع بالجملة.

و فيما يتعلّق بأسعار الاسكالوب، أشار المتحدّث إلى انّها ستكون في حدود 17000 مليم، و هذه التسعيرة مرتفعة نوعا ما و ذلك يعود للنقص المسجّل على مستوى هذا المنتوج و ارتفاع تكلفة الانتاج خاصة في ظل تضرّر الفلاحين و منتجي الدّواجن بسبب الأمطار الأخيرة.

و تابع المتحدّث القول إنّه تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات و تدخّل مختلف الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتوجات خلال شهر رمضان، و ستكون الكميات المطلوبة متوفّرة في السّوق، مشيرا إلى أنّ الأسعار قد تشهد نوعا من الارتفاع خلال الأيّام الأولى من هذا الشّهر و لكن ستتراجع فيما بعد.

