إبراهيم النّفزاوي يكشف أسباب النّقص على مستوى التزود باللحوم البيضاء [فيديو]

في تصريح خاص لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 26 مارس 2026، أفاد إبراهيم النّفزاوي رئيس الغرفة الوطنيّة لتجّار الدّواجن بالتفصيل أنّ اللّحوم البيضاء متوفّرة حاليا على مستوى نقاط البيع بالتفصيل و هو عكس ما يتمّ الترويج له، و أوضح أنّ كلّ محل بيع لحوم بيضاء يقوم ببيع الدّجاج أجزاء و يمتنع عن بيعه بشكل كامل يعتبر مخالفا.

و لفت النّفزاوي إلى أنّ الإشكال الكبير الذّي أربك القطاع هو كون 40 % من الانتاج الوطني مركّز بولايات الوطن القبلي، و مع التّقلبات الجوّية الاخيرة تمّ تسجيل نفوق ما يقارب الـ 200 ألف دجاجة بما في ذلك أمّهات بيض الفقس.

و أشار إلى أنّ عدد المذابح القانونية على المستوى الوطني هي تقريبا 11 مذبحا و قد انقسمت هذه المذابح في ظل الازمة إلى 3 أصناف، أي هناك من اختار غلق ابوابه و ذلك على خلفية غلاء اسعار البيع على مستوى الفلاح و التي بلغت 8 دينارات و الحال انّ تسعيرة بيع الكلغ من الدّجاج على مستوى المذابح في حدود 7.500 مليم، و الشّق الآخر بصدد العمل بشكل غير قانوني و يستعمل البيع المشروط، أمّا البقية تقوم بتطبيق القانون و عددهم تقريبا 4 مذابح، حيث تقوم حاليا بمجهود وطني كبير، وفق قوله.

هذا وشدّد المتحدّث على كون الاقبال الكبير خلال شهر رمضان على اللحوم البيضاء و تسجيل ارقام قياسية ساهم ايضا في نقص التزود على مستوى السوق، حيث تمّ تقريبا تخصيص 13600 كلغ من اللحوم البيضاء كمخزون لشهر رمضان، و لكن الطّلب الحالي يستوجب توفير أكثر من 15000 كلغ من اللحوم البيضاء بمختلف أصنافها، و أكّد النّفزاوي أنّ كلّ الجهات المعنية و المتداخلة في هذا القطاع تقوم بواجبها لتجاوز هذه الازمة.

و أضاف رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن أنّه بالنّسبة لهذه السنة يوجد انتاج وفير في علاقة بالبيض، الأمر الذّي قد يفتح امكانية التصدير نحو دول تعاني أزمة على مستوى توفّر هذه المادة مثل فرنسا، و ذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تقوم حاليا بتوريد البيض من مصر.

و كشف أنّه تمّ يوم أمس توريد أول شحنة من بيض الفقس و التي ستنتج تقريبا 300 طن من اللحوم البيضاء بعد شهرين من الزمن، و سيتمّ في الفترة القادمة توريد ما يقارب الـ6 شحنات إضافية و ذلك استعدادا لموسم الصيف و للمناسبات الصيفية.

