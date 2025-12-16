إبراهيم بودربالة : تاريخ 25 جويلية مثل مُنعرجا حاسما لإنقاذ الدولة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في افتتاحه لأشغال الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم، أن تاريخ 25 جويلية مثل مُنعرجا حاسما لإنقاذ الدولة ورمزا للتأسيس لفكر جديد.

وذكّر بودربالة بأن تونس تُحي غدا الاربعاء ذكرى عيد ثورة 17 ديسمبر معتبرا انها تمثل لحظة فارقة في تاريخ التُونسيين من اجل الحرية مضيفا “هدفنا الرخاء والنماء لبلادنا..ونحن ماضون في ذلك..وواثقون في قدرتنا على صنع غد أفضل”.

