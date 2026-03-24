إتحاد  شمال إفريقيا تحت 17 سنة: تونس 0-2 المغرب، بداية مخيبة للآمال في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

كان المنتخب التونسي تحت 17 سنة يأمل في بداية موفقة لمشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لكن لسوء الحظ، خسر أمام المغرب، الدولة المضيفة للبطولة، والذي كان قد ضمن تأهله.

وخسر النسور مباراتهم الأولى (2-0) أمام أسود الأطلس، الذين يسعون بدورهم إلى تحقيق أفضل استعداد لبطولتهم، حيث يأملون في الاحتفاظ بلقبهم.

إليكم بقية جدول مباريات تونس:

تونس – مصر

27 مارس 2026 – الساعة 1:00 ظهرًا

ملعب الشهداء، بنينا

ليبيا – تونس

30 مارس 2026 – الساعة 1:00 ظهرًا

ملعب الشهداء، بنينا

تونس – الجزائر

2 أبريل 2026 – الساعة 3:00 عصرًا

ملعب الاتحاد العسكري

للتذكير، تُقام هذه التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تُجرى مباريات الذهاب والإياب فقط. وسيُحدد الترتيب النهائي الفريقين المتأهلين إلى المغرب.

