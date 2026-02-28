إتلاف كميات كبيرة من الفول السوداني الفاسد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان، بالتعاون مع بلدية رقادة بإتلاف كميات هامة من الفول السوداني “الكاكاوية” بعد ثبوت احتوائها على حشرات السوس و آثار فطريات، وهو ما يمثل خطرا على صحة المستهلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لبلدية رقادة.

و تندرج هذه العملية في إطار الحملات الرقابية المتواصلة للتصدي للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك و ضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.

