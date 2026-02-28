Français
Anglais
العربية
الأخبار

إتلاف كميات كبيرة من الفول السوداني الفاسد

إتلاف كميات كبيرة من الفول السوداني الفاسد

قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان، بالتعاون مع بلدية رقادة بإتلاف كميات هامة من الفول السوداني “الكاكاوية” بعد ثبوت احتوائها على حشرات السوس و آثار فطريات، وهو ما يمثل خطرا على صحة المستهلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لبلدية رقادة.

و تندرج هذه العملية في إطار الحملات الرقابية المتواصلة للتصدي للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك و ضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

342
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

331
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل
329
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
315
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
298
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
296
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
259
اقتصاد وأعمال

مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 
253
الأخبار

حملات ليلية مكثفة: بلدية تونس تُلزم المقاهي والمطاعم بإجراءات صارمة للنظافة
237
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
233
الأخبار

تونس 2027: مسابقة وطنية لاختيار الشعار والهوية البصرية لتظاهرة عاصمة السياحة العربية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى