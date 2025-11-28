إثر التوقعات الجوية بتواصل نزول الأمطار و امكانية تساقط الثلوج: مرصد سلامة المرور يوجه جملة من التوصيات لمستعملي الطّريق [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّهت اليوم الجمعة، 28 نوفمبر 2025، سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور جملة من النصائح لمستعملي الطّريق و خاصة في ظلّ التّقلبات الجوّية التي تعيش على إثرها عدد من ولايات الجمهورية و امكانية تساقط الثّلوج بالمرتفاعات، و قالت مسعود في تصريح لتونس الرّقمية إنّه خلال فصل الشتاء تتضاعف المخاطر بالطّرقات مع تزايد احتمال وقوع الحوادث بسبب الانزلاق و ضعف الرؤية.

و أكّدت على أنّه من الضروري في هذه الوضعية أن يتحلى مستعملي الطّريق بجملة من السلوكيات التي تساهم في الحفظ على سلامتهم و سلامة غيرهم، خاصة و أنّ السياقة وقت نزول الأمطار تتطلب الكثير من الانتباه و التركيز و الصبر و الالتزام بقواعد المرور إذ يجب:

القيام بتفقّد مساحات الزجاج حتى تكون الرؤية واضحة

تفقد حالة البطارية و إطارات السيارة

ارتداء حزام الأمان

عدم استعمال جهاز الهاتف الجوال الذّي يشتت الانتباه و التركيز، خاصة و أنّ السياقة في الأمطار تتطلب الكثير من التركيز

التخفيف من السرعة، خاصة في الطّرقات التي تكون فيها علامة الانزلاق

مضاعفة مسافة الامان

تجنّب الفرملة المفاجئة التي من الممكن ان تؤدي إلى تصادم و التحلي بالصبر عندما يكون هناك ازدحام مروري

عدم المجاوزة الممنوعة حتى و ان كان الطّريق يسمح

تحنب برك المياه التي من الممكن ان تخفي حفر

عند نزول الامطار بغزارة استعمال الاضواء الرفافة

الوقوف في مكان آمن و الابتعاد عن الوقوف تحت الاشجار

تجنب الطّرقات الفرعيّة الغير مهيّئة لأنها من الممكن ان تكون فيها حفر و قد تتسبب في عدم التحكم في السيارة لأنّ الرضية قد تصبح زلقة مما يزيد في خطر انقلاب السيارة و يصعب حتى عملية التدخل في حال وقوع حادث

مع العلم أنّ الأودية قد يرتفع فيها منسوب المياه فجئة و قوة التيار يؤدي إلى خطر الانجراف و صعوبة الانقاذ.

أما بالنسبة لسواق الدّراجات النارية فإنّه من الضروري ارتداء الخوذة و ذلك لارتفاع احتمال الانزلاق و الابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر و خاصة عدم استعمال الهاتف الجوال.

و في علاقة بالمترجل فإنّه من الضروري الالتزام بممرات المترجّلين السفلية و العلوية و عدم شق الطّريق بطريقة عشوائّة.

و بخصوص السّواق المهنيين فإنّه يجب التمتع بقسط من الراحة و التقيد بالامر 145 بالنسبة لسواق الشاحنات و الذّي ينص على أنّه يجب بعد مدّة سياقة 4 ساعات ونصف التمتع براحة لمدة 45 دقيقة و الالتزام بتوصيات النشرات الجوية، كذلك.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



