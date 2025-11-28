إثر التوقعات الجوية بتواصل نزول الأمطار و امكانية تساقط الثلوج: مرصد سلامة المرور يوجه جملة من التوصيات لمستعملي الطّريق [فيديو]

وجّهت اليوم الجمعة، 28 نوفمبر 2025، سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور جملة من النصائح لمستعملي الطّريق و خاصة في ظلّ التّقلبات الجوّية التي تعيش على إثرها عدد من ولايات الجمهورية و امكانية تساقط الثّلوج بالمرتفاعات، و قالت مسعود في تصريح لتونس الرّقمية إنّه خلال فصل الشتاء تتضاعف المخاطر بالطّرقات مع تزايد احتمال وقوع الحوادث بسبب الانزلاق و ضعف الرؤية.
و أكّدت على أنّه من الضروري في هذه الوضعية أن يتحلى مستعملي الطّريق بجملة من السلوكيات التي تساهم في الحفظ على سلامتهم و سلامة غيرهم، خاصة و أنّ السياقة وقت نزول الأمطار تتطلب الكثير من الانتباه و التركيز و الصبر و الالتزام بقواعد المرور إذ يجب:
- القيام بتفقّد مساحات الزجاج حتى تكون الرؤية واضحة
- تفقد حالة البطارية و إطارات السيارة
- ارتداء حزام الأمان
- عدم استعمال جهاز الهاتف الجوال الذّي يشتت الانتباه و التركيز، خاصة و أنّ السياقة في الأمطار تتطلب الكثير من التركيز
- التخفيف من السرعة، خاصة في الطّرقات التي تكون فيها علامة الانزلاق
- مضاعفة مسافة الامان
- تجنّب الفرملة المفاجئة التي من الممكن ان تؤدي إلى تصادم و التحلي بالصبر عندما يكون هناك ازدحام مروري
- عدم المجاوزة الممنوعة حتى و ان كان الطّريق يسمح
- تحنب برك المياه التي من الممكن ان تخفي حفر
- عند نزول الامطار بغزارة استعمال الاضواء الرفافة
- الوقوف في مكان آمن و الابتعاد عن الوقوف تحت الاشجار
- تجنب الطّرقات الفرعيّة الغير مهيّئة لأنها من الممكن ان تكون فيها حفر و قد تتسبب في عدم التحكم في السيارة لأنّ الرضية قد تصبح زلقة مما يزيد في خطر انقلاب السيارة و يصعب حتى عملية التدخل في حال وقوع حادث
- مع العلم أنّ الأودية قد يرتفع فيها منسوب المياه فجئة و قوة التيار يؤدي إلى خطر الانجراف و صعوبة الانقاذ.
أما بالنسبة لسواق الدّراجات النارية فإنّه من الضروري ارتداء الخوذة و ذلك لارتفاع احتمال الانزلاق و الابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر و خاصة عدم استعمال الهاتف الجوال.
و في علاقة بالمترجل فإنّه من الضروري الالتزام بممرات المترجّلين السفلية و العلوية و عدم شق الطّريق بطريقة عشوائّة.
و بخصوص السّواق المهنيين فإنّه يجب التمتع بقسط من الراحة و التقيد بالامر 145 بالنسبة لسواق الشاحنات و الذّي ينص على أنّه يجب بعد مدّة سياقة 4 ساعات ونصف التمتع براحة لمدة 45 دقيقة و الالتزام بتوصيات النشرات الجوية، كذلك.
