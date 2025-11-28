إثر موجة البرد: اتخاذ جميع الاجراءات لتزويد الأسواق في سوسة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال المدير الجهوي للتجارة بسوسة، رياض القاسمي، إنّه قد تمّ اتخاذ جميع الاحتياطات الضّرورية لتزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية والمدعمة و بقوارير الغاز المنزلي استعدادا لموجة البرد.

وأضاف خلال جلسة عمل عقدتها اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، أنّه بالنسبة للتزوّد بقوارير الغاز المنزلي، فتضم الجهة 7 موزعين، انقطع أحدهم عن النشاط، مؤكّدا أنه يتم العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة لشركة ‘عجيل’ على تعويضه بموزّع آخر.

وأوضح القاسمي أنهم في “حالة يقظة” لتفادي أي إخلال في التزويد خاصة مع ارتفاع الطلب، مبيّنا أن الكميات متوفرة وأن عمليات التزويد تسير حاليا بنسق عادي.

وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، أشار المدير الجهوي للتجارة إلى وجود كميات تعديلية بالديوان التونسي للتجارة، مؤكدا أيضا تمكين المخابز من حصص إضافية من مادة “الفرينة”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



