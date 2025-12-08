إجتماع مرتقب بين ترامب و نتنياهو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الإثنين بأنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى أن نتنياهو قرر أن يمدد إقامته لتصل إلى أسبوع في الولايات المتحدة، حيث سيقضي حينها عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا بمنتجع مارالاجو.

و من المرجح أن يغادر في 28 ديسمبر و يعود في 4 جانفي المقبل.

