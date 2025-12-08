Français
إجتماع مرتقب بين ترامب و نتنياهو

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم الإثنين بأنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى أن نتنياهو قرر أن يمدد إقامته لتصل إلى أسبوع في الولايات المتحدة، حيث سيقضي حينها عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا بمنتجع مارالاجو.

و من المرجح أن يغادر في 28 ديسمبر و يعود في 4 جانفي المقبل.

