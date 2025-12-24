إجتماع من أجل حسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستعد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، لعقد اجتماع حاسم مع مسؤولي نادي ليفربول، لبحث مستقبل جناح الفريق الإنقليزي، في ظل التكهنات المتزايدة حول استمراره مع “الريدز” أو احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل توتر علاقته مع ارني سلوت المدير الفني لـ”الريدز”.

و ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، سيعقد جلسة مع وكيل اللاعب على هامش مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بهدف توضيح الرؤية النهائية بشأن مستقبله.

و أشارت الصحيفة إلى أن الاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي بخدمات هداف الدوري الإنقليزي في الموسم الماضي يمنح هذه المفاوضات أهمية مضاعفة، سواء بالنسبة لإدارة ليفربول أو للاعب نفسه.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى جوان 2027، ما يجعل أي قرار بشأن الرحيل أو الاستمرار مرهوناً بتوافق جميع الأطراف على الجوانب الرياضية و المالية.

و من خلال هذا الاجتماع، يسعى ليفربول إلى حسم موقف نجمه قبل انطلاق النصف الثاني من منافسات الدوري الإنقليزي، في وقت يواصل فيه محمد صلاح تركيزه الكامل مع منتخب بلاده خلال مشواره في البطولة القارية.

