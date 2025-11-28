Français
إجراءات جديدة لتحديث منظومة الإسعاف والإنعاش وتسريع التدخلات الطبية العاجلة

أفادت وزارة الصحة أن الوزير مصطفى الفرجاني عقد مؤخرًا اجتماعًا مع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لطب الاستعجالي، خُصّص لبحث سبل دعم خدمات الإسعاف والطب الاستعجالي داخل المستشفيات وخارجها، وفق ما ورد في بلاغ رسمي نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وتناول اللقاء جملة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز جاهزية المنظومة، من بينها تحديث وحدات الإسعاف والإنعاش المتنقلة، وتحسين آليات التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى تدعيم أقسام الاستعجالي بالإطارات الطبية وشبه الطبية المختصة وتجهيزها بوسائل حديثة تتماشى مع المعايير المطلوبة.

المصدر: وات
